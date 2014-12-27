Фехтовальщица Эрика Кирпу и легкоатлет Расмус Мяги признаны лучшими спортсменами Эстонии 2014 года. Торжественная церемония вручения наград лауреатам состоялась в Концертном доме Nordea.

22-летняя Кирпу на чемпионате мира по фехтованию, который проходил в Казани, завоевала две медали: бронзовую - в личном турнире и серебряную награду - в командном.

Тартуский легкоатлет Мяги выиграл серебряную медаль на чемпионате Европы в беге на 400 метров с барьерами. Родители 22-летнего бегуна Анне и Тайво Мяги получили бронзовую статуэтку Кристьяна в качестве лучших тренеров года.

Лучшей командой года признана женская сборная Эстонии по фехтованию (Эрика Кирпу, Ирина Эмбрих, Юлия Беляева, Кристина Кууск).

Лучшим спортивным моментом года любители спорта назвали финальный забег с участием Расмуса Мяги на чемпионате Европы в Цюрихе.