ФОТО DELFI: Бегом марш! Смотрите, как прошел юбилейный Майский забег SEB

Сегодня на Певческом поле прошло традиционное весеннее спортивное мероприятие — 30-й Майский забег SEB, в котором приняли участие более 15 000 женщин.

Впервые в этом году юбилейное мероприятие началось с утренней тренировки от MyFitness под надзором лучших тренеров.

Самой быстрой на дистанции в 7 км оказалась Лийна Чернов, показавшая результат 23.07,7. Второй оказалась Лили Луйк, «проигравшая» Чернов 18,5 секунд.

Майский забег SEB — крупнейшее женское представление весны на Певческом поле. В спортивной части программы участницы соревнуются в беге и оздоровительной ходьбе.