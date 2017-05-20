20.05.2017, 12:23

ФОТО DELFI: Бегом марш! Смотрите, как прошел юбилейный Майский забег SEB

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дополнено в 14:55
rus.delfi.ee
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30. SEB Maijooks
30. SEB MaijooksFoto: Priit Simson

Сегодня на Певческом поле прошло традиционное весеннее спортивное мероприятие — 30-й Майский забег SEB, в котором приняли участие более 15 000 женщин.

Впервые в этом году юбилейное мероприятие началось с утренней тренировки от MyFitness под надзором лучших тренеров.

Самой быстрой на дистанции в 7 км оказалась Лийна Чернов, показавшая результат 23.07,7. Второй оказалась Лили Луйк, «проигравшая» Чернов 18,5 секунд.

Майский забег SEB — крупнейшее женское представление весны на Певческом поле. В спортивной части программы участницы соревнуются в беге и оздоровительной ходьбе.

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