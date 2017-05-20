ФОТО DELFI: Бегом марш! Смотрите, как проходит юбилейный Майский забег SEB

Сегодня на Певческом поле проходит традиционное весеннее спортивное мероприятие — 30-й Майский забег SEB, в котором принимают участие более 15 000 женщин.
Впервые в этом году юбилейное мероприятие началось с утренней тренировки от MyFitness под надзором лучших тренеров.
Майский забег SEB — крупнейшее женское представление весны на Певческом поле. В спортивной части программы участницы соревнуются в беге и оздоровительной ходьбе.
Anija vald, Дача, 110 000 EUR
Kiili vald, Часть дома, 199 000 EUR
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