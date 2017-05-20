ФОТО DELFI: Бегом марш! Смотрите, как проходит юбилейный Майский забег SEB

Сегодня на Певческом поле проходит традиционное весеннее спортивное мероприятие — 30-й Майский забег SEB, в котором принимают участие более 15 000 женщин.

Впервые в этом году юбилейное мероприятие началось с утренней тренировки от MyFitness под надзором лучших тренеров.

Майский забег SEB — крупнейшее женское представление весны на Певческом поле. В спортивной части программы участницы соревнуются в беге и оздоровительной ходьбе.