Эстонские шпажистки прошли в основную сетку турнира в Китае

На стартовавшем в Китае чемпионате мира по фехтованию все четыре эстонские шпажистки пробились в основную сетку индивидуального турнира, передает rus.err.ee.

Благодаря восьмой строчке в мировом рейтинге Юлия Беляева от участия в квалификации была освобождена, а трем другим эстонкам в четверг, 19 июля, пришлось пройти предварительный отбор.

Новоиспеченная чемпионка Европы Катрина Лехис вышла из группы, одержав пять побед при одном поражении.

Кристина Кууск на групповом этапе выиграла четыре боя из шести, а Ирина Эмбрих - три боя из трех, для выхода в основную сетку им пришлось провести еще по одному поединку, которые завершились победами эстонок.

В первом круге основного раунда 22 июля Юлия Беляева сразится с Ириной Эмбрих, Катрина Лехис - с румынкой Амалией Тэтэран, Кристина Кууск - с француженкой Мари-Флоренс Кандассам.