19.07.2018, 12:49

Эстонские шпажистки прошли в основную сетку турнира в Китае


rus.delfi.ee
EST
Katrina Lehis
Katrina LehisFoto: Hendrik Osula

На стартовавшем в Китае чемпионате мира по фехтованию все четыре эстонские шпажистки пробились в основную сетку индивидуального турнира, передает rus.err.ee.

Благодаря восьмой строчке в мировом рейтинге Юлия Беляева от участия в квалификации была освобождена, а трем другим эстонкам в четверг, 19 июля, пришлось пройти предварительный отбор.

Новоиспеченная чемпионка Европы Катрина Лехис вышла из группы, одержав пять побед при одном поражении.

Кристина Кууск на групповом этапе выиграла четыре боя из шести, а Ирина Эмбрих - три боя из трех, для выхода в основную сетку им пришлось провести еще по одному поединку, которые завершились победами эстонок.

В первом круге основного раунда 22 июля Юлия Беляева сразится с Ириной Эмбрих, Катрина Лехис - с румынкой Амалией Тэтэран, Кристина Кууск - с француженкой Мари-Флоренс Кандассам.

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ


Из-за отравления в ресторане NOA госпитализированы 8 человек, всего к медикам обратилось 13 пострадавших

19.07.2018
Из получивших пищевое отравление в ресторане NOA в Ляэне-Таллиннской центральной больнице находятся уже 8 человек. Амбулаторно в больницу обратились 5 человек, которым поставлен диагноз сальмонеллез.
Подробнее



"Похвально, что никто не скрывает сумму". Смена названия Больничной кассы и Кассы по безработице: что думают политики

19.07.2018
Против смены названия Больничной кассы и Кассы по безработице выступают многие политики. Тийна Кангро и Виктория Ладынская-Кубитс также считают, что это сырая идея.
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Новые китайские гости на эстонском рынке: Huawei P20, P20 Pro и P20 Lite
С приходом весны традиционно оживляется наступление китайских технологий. На сей раз Huawei представил широкой общественности новую серию телефонов с литерой «Р»: Р20, Р20 Pro и P20 Lite. Интересно, что же в этой серии такого особенного, если Huawei вдруг решился нарушить обычную нумерацию моделей – Р8, Р9, Р10 – и сразу перепрыгнул на Р20.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


За сколько рухнет здание суперминистерства? Эксперт выявил серьезные недочеты в противопожарной безопасности

19.07.2018
Государство предъявляет новостройкам высокие требования по части пожарной безопасности, но за их исполнением не следит. Строители устанавливают противопожарную мастику спустя рукава, поэтому высотное здание может рухнуть за считанные минуты, пишет Eesti Ekspress.
Подробнее

ФОТО и ВИДЕО: ”Пляж на расстоянии вытянутой руки”. Ожидание vs реальность, или Как блефуют столичные маклеры

19.07.2018
Таллиннские маклеры по продаже недвижимости соблазняют потенциальных покупателей новых домов идеальным местоположением и красивой погодой, близостью кафе, мойкой собак, бесплатными яблоками и тысячами дружелюбных соседей, пишет Eesti Ekspress.
Подробнее

-40% Esprit Naiste käekell ES107292001
91,80 €
55,08 €
Meeste Käekell Daniel Wellington Dapper York Silver DW00100089
219,- €
Meeste käekell Daniel Wellington DW00100025
189,- €
-25% Käekell LACO Spirit of St. Louis 861909
540,- €
405,- €
Meeste Käekell Daniel Wellington Dapper Bristol Silver DW00100090
219,- €
-15% Meeste käekell Police CONTEST PL.14763JSU/02
139,- €
118,15 €


МНЕНИЕ: Эстонская армия - бравурные речи и тысяча ”отказников”

19.07.2018
В последние месяцы состояние дел в вооруженных силах Эстонии так или иначе становилось поводом для новостей, которые наводят на определенные размышления. Судя по всему, нужна реформа, ибо традиционная призывная армия демонстрирует признаки того, что она себя исчерпала.
Подробнее



КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Лучшие гостиницы Риги: Гостеприимные отели и гостиницы в самом центре города, где стоит остановиться больше чем на одну ночь
Все больше и больше эстонцев находят причину навестить и более далекие уголки Латвии. Весенняя Рига привлекает премьерами Латвийской национальной оперы, оживленными поп-концертами, и романтикой старого города и вечерних прогулок по берегам Даугавы.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ