Основной темой состоявшегося на прошлой неделе очередного собрания исполнительного комитета ЭОК стал вопрос назначения кураторов спортивных союзов из числа членов комитета.

У каждого спортивного союза будет свой куратор, чья задача будет заключаться в том, чтобы минимум раз в год участвовать в собрании правления данного союза, информировать о деятельности, позициях и решениях ЭОК и знакомиться с предложениями со стороны союзов. Член исполнительного комитета будет следить за важнейшими действиями курируемого союза, в том числе за достижениями спортсменов на чемпионатах и за соревнованиями, организуемыми союзом.

По словам президента Эстонского Олимпийского комитета Урмаса Сыырумаа, целью распределения курируемых видов спорта является улучшение внутренней коммуникации в самой организации. ”С одной стороны, это гарантирует, что ЭОК будет лучше информирован о происходящем в спортивных союзах, а с другой стороны, у спортивных союзов появится конкретный помощник и контактное лицо, к кому можно обращаться”, — пояснил Сыырумаа.

На собрании были также утверждены 17 подкомиссий и их руководители, которые будут заниматься реализацией деятельности ЭОК (см. файл Комиссии ЭОК).

По словам вице-президента ЭОК Тыну Тынисте, созванные 17 комиссий должны будут покрывать самые важные сферы ЭОК и всего эстонского спорта в целом. ”Приятно видеть, что во многих комиссиях работа уже началась, в ближайшее время, очевидно, будет сформирован их состав, и все они приступят к работе”, — выразил надежду Тынисте. Также он пояснил, что распределение и структура созданных комиссий могут меняться. ”Возможно, что будут созданы какие-то дополнительные тематические комиссии или будут объединять действия имеющихся. Постараемся проявить гибкость и при необходимости реагировать оперативно”, — пояснил Тынисте.

Представляя собой зонтичную спортивную организацию, Эстонский Олимпийский комитет отстаивает принципы честной игры и олимпийские ценности. ЭОК обеспечивает подготовку и участие в чемпионатах топ-спортсменов, внедряет программы развития для молодых спортсменов и посредством положительных примеров способствует популяризации физической активности. Работу ЭОК по большей части поддерживают эстонские предприятия. В число спонсоров ЭОК входят Telia, ERGO, Ilves Extra, JCDecaux, Monton, NIKE, Olympic Casino, Paf, Silberauto.