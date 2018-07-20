Для Рейна Таарамяэ "Тур де Франс" закончился

Таарамяэ удачно выступил в 10-м горном заезде несколько дней назад. Но, к сожалению, он не сможет продолжить выступление из-за болей в спине.
В своем аккаунте Инстаграмм велосипедист написал, что "Тур де Франс" для него закончился. "Вчера я почувствовал сильные боли в спине, с которыми невозможно продолжать гонку. Я решу свои проблемы и вернусь сильным", - добавил он. Вдобавок он поблагодарил всех за поддержку в эти 13 дней.
Единственный эстонец в гонке, Танель Кангерт, продолжает выступление на 18 месте (+20.41).