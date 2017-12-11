Заявление российских олимпийцев: это унизительно, но мы поедем

Комиссией спортсменов Олимпийского комитета России (ОКР) итогам письменных, аудио и видео обращений, устных комментариев, было составлено единое заявление от лица отечественных атлетов, представляющих зимние олимпийские виды спорта.

Напомним, что в понедельник по итогам заседания комиссии спортсменов ОКР было объявлено, что все атлеты, передавшие комиссии свои сообщения, готовы выступить на зимних Играх — 2018 в корейском Пхенчхане под олимпийским флагом в статусе Olympic Athlete from Russia. Отказавшихся пока нет.

Российскую общественность попросили с пониманием и уважением отнестись к решениям спортсменов.

Приводим полностью текст заявления, опубликованный в понедельник пресс-службой ОКР.

У каждого спортсмена есть мечта. Ради нее он ежедневно тренируется с ранних лет, отдает все свое время и силы.

Эта мечта называется Олимпийские игры. Нет ничего более эмоционального и значимого, чем подняться на верхнюю ступень пьедестала, услышать гимн своей страны и увидеть, как в честь твоей победы поднимается национальный флаг.

Олимпийская медаль никогда не принадлежит только тому, кто ее завоевал. Она принадлежит всему народу, представителем которого является спортсмен, всем кто болел, поддерживал и переживал за него. В этом особая, уникальная ценность олимпийского успеха.

Может быть, именно поэтому мы часто видим слезы счастья на глазах даже самых стойких, закаленных в многочисленных спортивных состязаниях атлетов, в тот момент, когда они становятся Олимпийскими чемпионами или призерами, добившись своей главной цели в профессиональной карьере.

Сегодня мы, российские спортсмены, полностью разделяя и поддерживая главные ценности и принципы Олимпийского движения и являясь его непосредственными участниками, впервые в своей жизни оказались перед очень трудным, вынужденным выбором.

С одной стороны, мы, безусловно, хотим выступить на грядущих Олимпийских играх, использовать свой шанс побороться за победу в честной спортивной борьбе. С другой, в отличие от наших соперников из других стран, мы лишены на данный момент своего флага и гимна, поставлены в унизительное положение людей, лишенных национальной принадлежности, и, по сути, неотъемлемых прав любого гражданина и человека.

Мы придерживаемся твердой позиции неприятия какого-либо рода бойкотов в спорте и также абсолютно убеждены, что недопустимо лишать спортсмена права выступать и представлять свою страну на главном спортивном соревновании — Олимпийских играх. Тем более, когда это является следствием применения коллективного наказания невиновных людей, никак не причастных к проступкам других лиц.

Сегодня мы выражаем свою готовность принять участие в Олимпийских играх 2018 года в Пхенчхане, невзирая на то, что, априори, поставлены в неравные условия со своими коллегами из других стран.

Наше желание продиктовано не личными карьерными амбициями, хотя олимпийская медаль для каждого из нас — высшая спортивная ценность. Мы хотим выступить за свою родину, за своих родных и близких, за своих преданных болельщиков, за свою нацию, которая на протяжении многих веков была и остается одной из величайших в мире. Каждую победу, каждую медаль мы посвятим нашей России, которую с огромной гордостью будем представлять.

Также мы выражаем надежду на объективный и беспристрастный подход Международного олимпийского комитета при рассмотрении индивидуальных приглашений российских спортсменов. Мы знаем, что одним из критериев является отсутствие любого рода допинговой истории в прошлом. Что исключает возможность участия в грядущих Играх некоторых наших товарищей по команде, которые однажды уже были наказаны и отбыли сроки дисквалификации.

Сейчас идет речь о применении к ним повторных санкций, несмотря на то, что в истории мирового спорта никогда прежде не было случаев двойного наказания за одну и ту же провинность. Тем более, что последние два года каждый потенциальный кандидат в Олимпийскую команду России регулярно проходит большое количество допинг-тестов и сдает такое количество проб, которое гарантированно снимает любые подозрения в использовании запрещенных препаратов.

Мы играем чисто. Мы играем по правилам. Мы стремимся побеждать в честной борьбе. Ради этого мы готовы отправиться на Олимпийские игры и доказать, что российские спортсмены сильны своим талантом, мастерством, волей и духом, а вовсе не тем, в чем нас пытаются обвинить.

От лица спортсменов заявление подписали:

Председатель комиссии спортсменов ОКР, олимпийская чемпионка по фехтованию С.А. Великая, почетный председатель комиссии, трехкратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию О.А. Брусникина, заместитель председателя комиссии, двукратная чемпионка мира по волейболу Е.А. Гамова, заместитель председателя комиссии, двукратный олимпийский чемпион по современному пятиборью А.С. Моисеев, пятикратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию С.А. Ромашина, двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике А.Ф. Мустафина, олимпийский чемпион по фигурному катанию Ф.А. Климов, двукратная олимпийская чемпионка по легкой атлетике Е.Г.Исинбаева, олимпийский чемпион по легкой атлетике Ю.М.Борзаковский, олимпийская чемпионка по художественной гимнастике А.И. Максимова, олимпийский чемпион по дзюдо Т.К. Хайбулаев, трехкратный призер чемпионата России по конькобежному спорту Л.И. Задонская, пятикратный чемпион паралимпийских игр по плаванию А.А. Строкин, олимпийский чемпион по стендовой стрельбе А.А.Алипов, победительница турнира Большого шлема, двукратная обладательница Кубка федераций А.А.Мыскина.