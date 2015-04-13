В Национальной компании французских железных дорог (SNCF) пожаловались на велосипедистов, проехавших под шлагбаумом во время однодневной гонки ”Париж — Рубе”. Об этом сообщает France Info.

”Гонщики проехали под шлагбаумом умышленно и вопреки всем правилам безопасности. Они поступили очень безответственно, что могло закончиться трагически”, — заявили в компании.

Инцидент произошел в воскресенье, 12 апреля, в районе города Валлер за 85 километров до финиша. При подходе пелотона к железнодорожному переезду оказалось, что вблизи проезжает высокоскоростной поезд. Небольшая группа гонщиков проехала переезд под шлагбаумом, нарушив правила дорожного движения. Также несколько участников гонки проехали, когда шлагбаум уже был опущен. Основная часть гонщиков остались пережидать проезд железнодорожного состава.

Жюри гонки не стало наказывать проехавших под шлагбаумом гонщиков, так как сочло, что лидеры не имели возможности безопасно остановиться перед переездом.

Победителем соревнований стал немецкий велогонщик Джон Дегенкольб из голландской команды Team Giant-Alpecin.

”Париж — Рубе” — одна из самых престижных велогонок в мировом туре, она проводится с 1896 года. За победу в ней гонщику начисляется 100 баллов в личный рейтинг, тогда как, например, за выигранный этап ”Тур де Франс” дается 20 баллов. Дистанция велогонки составляет около 250 километров.