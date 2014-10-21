Легкоатлет-ампутант Оскар Писториус приговорен к пяти годам тюремного заключения за непредумышленное убийство своей подруги Живы Стенкам. Об этом сообщает Agence France-Presse.

Судья Токозиле Масипа отвергла предложение защиты южноафриканского спортсмена о назначении ему в качестве наказания общественных работ.

”В общественных работах не будет необходимости. Наказание, предложенное двумя свидетелями защиты, было бы нецелесообразным”, — заявила судья.

Кроме того, спортсмен получил трехлетний условный срок за хранение огнестрельного оружия.

Сообщается, что после оглашения приговора Писториус разрыдался.

В сентябре Писториус был признан виновным в непредумышленном убийстве своей девушки Ревы Стенкамп, инцидент произошел 14 февраля 2013 года.