Судья Токозиле Масипа отвергла предложение защиты южноафриканского спортсмена о назначении ему в качестве наказания общественных работ.
”В общественных работах не будет необходимости. Наказание, предложенное двумя свидетелями защиты, было бы нецелесообразным”, — заявила судья.
Кроме того, спортсмен получил трехлетний условный срок за хранение огнестрельного оружия.
Сообщается, что после оглашения приговора Писториус разрыдался.
В сентябре Писториус был признан виновным в непредумышленном убийстве своей девушки Ревы Стенкамп, инцидент произошел 14 февраля 2013 года.