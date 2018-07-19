19.07.2018, 10:42

Смотрите, какие новые дисциплины будут на Олимпиаде-2022 в Пекине

 (2)
все ради гендерного равенства
rus.delfi.ee
EST
Смотрите, какие новые дисциплины будут на Олимпиаде-2022 в Пекине
Olympic GamesReuters

Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) утвердил программу соревнований зимних Олимпийских игр, которые пройдут в 2022 году в Пекине.

В программу включены шесть новых дисциплин:

  • женские одиночные соревнования по бобслею,
  • мужские и женские состязания по фристайлу в дисциплине «биг-эйр»,
  • смешанные командные соревнования по фристайлу в акробатике,
  • смешанный командный турнир в прыжках с трамплина,
  • смешанная эстафета в шорт-треке и
  • состязания по сноуборд-кроссу среди смешанных команд.

Об этом передает sports.ru со ссылкой на официальный сайт олимпийского комитета.

Таким образом, Пекин-2022 станет Олимпиадой с самой сбалансированной программой с точки зрения гендерного равенства – на Играх будет представлено рекордное количество дисциплин с участием женщин.

Полную программу Олимпийских игр в 2022 году можно посмотреть ЗДЕСЬ.

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