Смотрите, какие новые дисциплины будут на Олимпиаде-2022 в Пекине

Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) утвердил программу соревнований зимних Олимпийских игр, которые пройдут в 2022 году в Пекине.

В программу включены шесть новых дисциплин:

женские одиночные соревнования по бобслею,

мужские и женские состязания по фристайлу в дисциплине «биг-эйр»,

смешанные командные соревнования по фристайлу в акробатике,

смешанный командный турнир в прыжках с трамплина,

смешанная эстафета в шорт-треке и

состязания по сноуборд-кроссу среди смешанных команд.

Об этом передает sports.ru со ссылкой на официальный сайт олимпийского комитета.

Таким образом, Пекин-2022 станет Олимпиадой с самой сбалансированной программой с точки зрения гендерного равенства – на Играх будет представлено рекордное количество дисциплин с участием женщин.

Полную программу Олимпийских игр в 2022 году можно посмотреть ЗДЕСЬ.