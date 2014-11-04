Прокуратура ЮАР подала апелляцию на решение суда о признании южноафриканского паралимпийца Оскара Писториуса виновным в непредумышленном убийстве своей подруги Ревы Стенкамп. Об этом сообщает ТАСС.

Писториус был приговорен к пяти годам тюрьмы за непредумышленное убийство и к трем годам — за нарушение закона об оружии с отсрочкой приговора на пять лет. Оба приговора вступили в силу одновременно.

Через восемь месяцев южноафриканец может претендовать на условно-досрочное освобождение за хорошее поведение. Прокуратура намерена добиться изменения статьи на умышленное убийство, по которой Писториусу может грозить до 15 лет тюрьмы.

Южноафриканец застрелил Стенкамп 14 февраля 2013 года в собственном доме. Приняв ее за грабителя, он сделал несколько выстрелов в запертую дверь туалета. Девушка получила смертельные ранения в область головы.

Писториус — шестикратный чемпион Паралимпийских игр, выступавший и в соревнованиях с участием полноценных спортсменов. Он является серебряным медалистом чемпионата мира 2011 года в эстафете 4×400 метров