19.07.2018, 15:26

Призер Сочи-2014 скончался в больнице после ножевого ранения


rus.delfi.ee
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Denis Ten
Denis TenAFP

Бронзовый призер Олимпиады-2014 по фигурному катанию Денис Тен скончался в больнице Алматы, передает корреспондент Vesti.kz.

Сегодня, 19 июля, на Тена (25) напали автоворы, застигнутые им на месте преступления. После этого Тен был доставлен в больницу с ранением ножом.
Врачи боролись за жизни Тена, но спасти его не удалось.

На Олимпиаде-2014 он стал бронзовым призером - его медаль была единственной для Казахстана на тех Играх. Также Тен участвовал на ОИ в 2010 и 2018 годах. В 2013 году он выиграл серебряную медаль на чемпионате мира.

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