20.07.2018, 10:35

Подробности смерти казахстанского фигуриста Дениса Тена

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rus.delfi.ee
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Подробности смерти казахстанского фигуриста Дениса Тена
Denis Ten Sputnik

Бронзовый призер Олимпиады-2014 по фигурному катанию Денис Тен 19 июля скончался в больнице Алматы, передает корреспондент Vesti.kz.

В четверг, 19 июля, на Тена (25) напали автоворы. Он заметил, как два молодых человека пытались открутить зеркала у его автомашины Lexus. Фигурист вступился за имущество, после чего завязалась потасовка, в которой он получил ножевое ранение и потерял три литра крова.

Врачи боролись за жизни Тена, но спасти его не удалось. "Денис поступил в больницу в 15:23 в состоянии клинической смерти. К сожалению, спасти его нам не удалось. В 17:30 была зафиксирована биологическая смерть. Локализация ран находилась в месте прохождения крупных сосудов, — сообщил и.о главврача клинической больницы Ержан Куттыгожин, передает sports.ru.

Убийца уже найдет - Нуралы Киясов, 1994 года рождения, уроженец Жамбылской области, был задержан как подозреваемый в убийстве фигуриста Дениса Тена. Молодой человек признал свою вину. Об этом сообщили в прокуратуре Алма-Аты. Второго подозреваемого, Армана Кудайбергенова, разыскивают.

На Олимпиаде-2014 он стал бронзовым призером - его медаль была единственной для Казахстана на тех Играх. Также Тен участвовал на ОИ в 2010 и 2018 годах. В 2013 году он выиграл серебряную медаль на чемпионате мира.

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