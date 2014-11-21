Президент МОК Томас Бах выдвинул предложения по реформированию олимпийского движения.

Всего в концепции "Стратегия-2020" 40 пунктов. Одним из предложений стала возможность проведения соревнований вне города-хозяина Олимпийский игр, а в исключительных случаях – даже вне страны.

Принимающий Олимпиаду оргкомитет получит право предложить МОК для включения в олимпийскую программу один или несколько дополнительных видов спорта.

Будет поощряться снижение стоимости Игр, в том числе за счет максимального использования существующих спортивных объектов и возведения временных сооружений.

"Стратегия-2020" будет обсуждаться на внеочередной сессии МОК 8-9 декабря в Монте-Карло.