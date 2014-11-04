Медали для Олимпийских и Паралимпийских игр 2016 года, которые состоятся в Рио-де-Жанейро, изготовят из металла, полученного в результате переработки отслуживших электронных приборов. Об этом, как передает ТАСС, сообщил президент Бразильского монетного двора Франсиску Франку.

По его словам, такой выбор сырья продиктован желанием продемонстрировать заботу организаторов Игр об экологии и устойчивом развитии. ”Создание медалей — это одна из самых важных частей подготовки к Играм”, — цитирует ”Синьхуа” главу оргкомитета Олимпиады-2016 Карлоса Нузмана.

Бразильскому монетному двору предстоит изготовить 4924 наградных и 75 тысяч памятных медалей летней Олимпиады и Паралимпиады. Рио-де-Жанейро получил право на проведение Олимпийских игр в 2009 году, опередив Мадрид, Токио и Чикаго. Игры состоятся с 5 по 21 августа 2016 года.