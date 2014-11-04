По его словам, такой выбор сырья продиктован желанием продемонстрировать заботу организаторов Игр об экологии и устойчивом развитии. ”Создание медалей — это одна из самых важных частей подготовки к Играм”, — цитирует ”Синьхуа” главу оргкомитета Олимпиады-2016 Карлоса Нузмана.
Бразильскому монетному двору предстоит изготовить 4924 наградных и 75 тысяч памятных медалей летней Олимпиады и Паралимпиады. Рио-де-Жанейро получил право на проведение Олимпийских игр в 2009 году, опередив Мадрид, Токио и Чикаго. Игры состоятся с 5 по 21 августа 2016 года.