”По правилам, действующим на Гран-при, могут быть наложены финансовые санкции. Всякие нарушения приводят к штрафам. Будут ли они применены — другой вопрос”, — сказал он.
”Если спортсмен виноват сам, будет штраф. Если виноваты организаторы, которые неправильно проинформировали спортсмена, будет какая-то другая ситуация”, — подытожил Лакерник.
Как написала в Twitter журналистка Татьяна Фладе, Липницкая не знала о том, что награждение состоится сразу после соревнований, поэтому отправилась в отель.
На Гран-при Китая 16-летняя фигуристка уступила первое место другой россиянке Елизавете Туктамышевой, хотя до этого выиграла короткую программу.