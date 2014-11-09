Олимпийской чемпионке Юлии Липницкой пригрозили штрафом за неявку на церемонию награждения призеров Гран-при Китая по фигурному катанию, где она заняла второе место. Об этом агентству ”Р-Спорт” заявил вице-президент Федерации фигурного катания России (ФФККР) Александр Лакерник.

”По правилам, действующим на Гран-при, могут быть наложены финансовые санкции. Всякие нарушения приводят к штрафам. Будут ли они применены — другой вопрос”, — сказал он.

”Если спортсмен виноват сам, будет штраф. Если виноваты организаторы, которые неправильно проинформировали спортсмена, будет какая-то другая ситуация”, — подытожил Лакерник.

Как написала в Twitter журналистка Татьяна Фладе, Липницкая не знала о том, что награждение состоится сразу после соревнований, поэтому отправилась в отель.

На Гран-при Китая 16-летняя фигуристка уступила первое место другой россиянке Елизавете Туктамышевой, хотя до этого выиграла короткую программу.