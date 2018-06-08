08.06.2018, 16:30

Кто они, самые молодые спортсмены в списке Forbes? Эти ребята получают неприлично много...

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rus.delfi.ee
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Яннис Адетокунбо
Яннис АдетокунбоScanpix

Недавно Forbes опубликовал список самых высокооплачиваемых спортсменов в мире. Мы выбрали самых молодых из них.

Самый молодой спортсмен в списке Forbes - Яннис Адетокунбо. Он играет в НБА за «Милуоки Бакс». Грек с нигерийскими корнями зарабатывает 29.9 миллионов евро в год. Родился он в 1994 году, сейчас ему 23 года.

Далее идет гольфист Джордан Спит. В 2016 году журнал "Time" включил его в список самых влиятельных людей. Он получает немного больше Адетокунбо — 34.8 миллионов в год. Но Спит старше на два года — ему будет 25 в конце июля этого года.

И замыкает тройку голден-боев баскетболист «Вашингтон Уизардс» Брэдли Бил. Он родился в 1993 году в июне, скоро ему будет 25.

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