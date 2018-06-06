Forbes: Боксер Флойд Мэйуэзер самый высокооплачиваемый спортсмен 2017 года (рейтинг)

Журнал Forbes опубликовал рейтинг самый высокооплачиваемых спортсменов в 2017 году. На первом месте Мэйуэзер, втором — Месси, третьем — Роналду.

Годовой заработок Флойда — 242 миллиона евро. Примечательно, что за бой с Конором Макгрегором он получил 234 миллиона.

На втором месте футболист "Барселоны" Лионель Месси — 94 миллиона евро.

На третьем игрок мадридского "Реала" Криштиану Роналду — около 92 миллионов евро.

Стоит отметить, что после победы в финале "Лиги Чемпионов" Роналду намекнул о своем возможном уходе из клуба. Специалисты утверждают, что это связано с низкой зарплатой в «Реале» — 21 миллион в год, тогда как у его главного конкурента Лионеля Месси около 40 миллионов в год. К слову, недавно "ПСЖ" предложил португальцу 42 миллионов в год нетто.

Далее в рейтинге расположились боец Конор Макгрегор — 84 млн, футболист "ПСЖ" Неймар — 76 млн, игрок НБА "Кливленд Кавальерс" Леброн Джеймс 72 млн, теннисист Роджер Федерер 65,7 млн.