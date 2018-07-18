18.07.2018, 11:53

Эстонец занял третье место в 10-ом этапе "Тур де Франс"

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rus.delfi.ee
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Tour of Estonia pressikonverents
Tour of Estonia pressikonverentsFoto: Jaanus Lensment

Эстонец Рейн Таарамяэ занял третье место в десятом этапе велогонок "Тур де Франс".

Первым финишировал француз Жюлиан Алафилипп. Вторым, через минуту и 34 секунду, прибыл испанец Ион Исагирре.

Таарамяэ финишировал с отставанием в 1 минуту и 40 секунд.

"Алафилипп, к сожалению, сегодня был крепче меня, - сказал Таарамяэ. Я хорошо спускался, но когда приодолел спуск, то не смог больше поддерживать такой же темп".

Всего гонка длилась около 4.5 часов, длина трассы - 158.5 километров.

В общем зачете лидирует бельгиец Грег ван Авермат. Эстонец Танель Кангерт занимает 30-е место, уступая лидеру 13 минут и 9 секунд. Таарамяэ идет 40-м (отставание - 24 минуты и 3 секунды), передает rus.err.ee.

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