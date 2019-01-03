Украинский боксер одним ударом убил охранника Порошенко

Конфликт произошел в ночь на 3 января на парковке у элитного жилого комплекса "Французский квартал".

Как сообщает украинское издание "Вести", между мужчиной, который гулял с собаками (это был Очеретяный), и автомобилистом произошла словесная перепалка. 36-летний боксер-тяжеловес ударил собеседника кулаком в голову. Мужчина упал на землю и ему стало плохо. Врачи до последнего пытались реанимировать пострадавшего, однако он скончался, не приходя в сознание.

По предварительному заключению медиков, смерть наступила от удара в голову, а не от падения. После содеянного нападавший скрылся во дворах.