Два эстонских спортсмена обвиняются в наркоторговле и отмывании денег

Если заглянуть в Бизнес-регистр, то у 44-летнего Евгения Быкова официально нет фирмы. Он связан только с одним учреждением - входит в правление недоходного объединения спортивный клуб "Иман" (MTÜ Iman). В правление этого спортклуба входит и 37-летний Магеррамов. Они сошлись на почве карате.

Месть за отца

20 лет назад Евгений Быков считался одним из самых перспективных каратистов Эстонии. Магеррамов, первым тренером которого был отец Быкова (Евгений Быков-старший), неоднократно становился чемпионом Эстонии, Латвии и Европы.

В то время, когда Магеррамов зарабатывал медали, Быков-младший уже сидел в тюрьме. В апреле 1999 года был застрелен Быков-старший, который, по данным полиции, входил в кемеровскую преступную группировку.

Молодой Быков решил отомстить за смерть отца. Он заказал три убийства - владельца Центрального рынка Вадима Полищука, бизнесменов Меэлиса Лао и Виктора Шаповалова. С одной стороны, это была месть за отца, с другой, молодой Быков пытался с помощью убийств прибрать к рукам Центральный рынок.

Наемный убийца был выписан из России. В Полищука стреляли, Лао и Шаповалова пытались взорвать с помощью гранат. Все остались живы. За организацию заказных убийств Быков получил 8 лет лишения свободы, но он отсидел только 6 лет и освободился досрочно. "Риск совершения новых преступлений маловероятен", - поясняется в решении об освобождении Быкова.

Магеррамов также числится в Регистре наказаний. Три года назад во время турнира по карате он несколько раз врезал одному из судей и получил за это насильственное действие 8 месяцев условно.

Магеррамов сколотил бригаду

Быков и Магеррамов быстро приступили к работе с "колумбийцем". В декабре сотрудник американской спецслужбы передал Быкову 50 000 евро, которые тот должен был перечислить на банковский счет в Нью-Йорке. Все прошло удачно и деньги пришли в США. В действительности счет был под контролем Управления по борьбе с наркотиками.

В январе 2018 года "колумбиец" снова прилетел в Европу и встретился с Магеррамовым. Он показал фотографию, где на русском языке можно было прочитать слово "фентанил". Магеррамов хвастался, что знает о фентаниле много. Но это очень опасный препарат: если не знаешь дозу, можно умереть, наставлял он собеседника.

Бизнесу это не мешало. "Колумбиец" пояснил, что они ищут в Европе партнера, который изготавливал бы фентанил. После этого товар подлежал транспортировке в Мексику и там его должны были смешать с героином. Затем этот наркотик поступал на продажу в США.

"Колумбиец" обрисовал Магеррамову тему в цифрах. За килограмм героина в Нью-Йорке его люди получают 65 000 долларов. Если смешать героин с фентанилом, то можно получить уже 130 000 долларов и выдавить с рынка конкурентов.

С каждого килограмма проданной героиново-фентаниловой смеси "колумбиец" обещал платить Магеррамову 10 процентов. "Большой бизнес, очень большой бизнес", - благодарил каратист "партнера".

На следующую встречу с "колумбийцем" Магеррамов взял своих проверенных парней Николая Нифталиева и Виталия Воронюка. Бизнес-план разрабатывали детально. Таллиннцы объяснили заокеанскому гостю, что организовать производство фентанила дома пока не могут, поскольку эстонская полиция только что задержала несколько лиц, занимавшихся производством этого наркотика.

В марте 2018 года "колумбиец" снова прилетел в Европу и передал Магеррамову 20 000 евро на изготовление пробной партию фентанила. Передача товара должна была состояться в Дании - там же решили наладить и производство фентанила.

Пока Магеррамов налаживал выпуск наркотика, Быков работал с заокеанским гостем по линии отмывания денег. "Колумбиец" передал ему 200 000 евро наличными для отправки в США. Быков успешно их перечислил.

В мае бригада Магеррамова изготовила сначала пробную партию фентанила 500 граммов. Причем сделано было три варианта наркотика - очень сильный, сильный и умеренный. В конце месяца была готова и большая партия 5,2 кг. Когда товар загрузили в багажник автомобиля, стороны обменялись текстовыми сообщениями по телефонам.

В начале июня "колумбиец" и Магеррамов встретились еще раз, чтобы обсудить детали дальнейшего сотрудничества и уточнить вопрос расчета за произведенный товар.

Каратистов ждет экстрадиция в США

Тем временем Управление по борьбе с наркотиками Министерства юстиции США собрало все документы. В июле оно обратилось в суд Нью-Йорка, чтобы получить санкцию на задержание наркобизнесменов. Когда это решение было получено, последовал запрос о правовой помощи в Эстонию.

4 сентября эстонская полиция задержала Евгения Быкова, Амида Магеррамова, Николая Нифталиева и Виталия Воронюка. В настоящий момент они ожидают экстрадиции в США. По законам штата Нью-Йорк за незаконный оборот сильных наркотиков в большом количестве им угрожает пожизненное заключение.