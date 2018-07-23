Все эстонские шпажисты уступили в первом раунде чемпионата мира

Ни один из эстонских шпажистов не прошел во второй раунд чемпионата мира. К проигравшему Николаю Новоселову присоединились Стен Приинитс и Пеэтер Турнау.

Серебряный призер чемпионата мира Николай Новоселов проиграл вьетнамцу Тяню Нхату Нгуену, который вел 3:0 и 6:2, но через некоторое время счет был в пользу эстонца 7:6. К сожалению, Николаю не хватило совсем чуть-чуть. На последних секундах Нгуен поразил нашего соотечественника и победил 15:14.

Стен Приинитс сражался с поляком Матеусом Нукзи. Приинитс проиграл в дополнительное время 14:15. А Пеэтер Турнау с разгромом уступил украинцу Роману Свичкара.