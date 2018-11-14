14.11.2018, 13:20

Таллинский департамент спорта и молодежи обрел нового руководителя

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rus.delfi.ee
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Spordokohvik Wabadus - Erki Noole loeng
EOK kommunikatsioonijuht Aivo NormakFoto: Ilmar Saabas

С 4 января 2019 года должность заведующего Таллинским департаментом спорта и молодежи займет Айво Нормак — такое решение приняла сегодня городская управа.

Вице-мэр столицы Вадим Белобровцев подчеркнул при обсуждении кандидатуры Нормака, что тот не нуждается в рекомендациях, поскольку хорошо известен и как спортсмен-легкоатлет, и как тренер, и как спортивный деятель и достоин возглавить высокопрофессиональный коллектив департамента.

После назначения Айво Нормак заявил, что Таллинн, в котором живет треть населения Эстонии, — мотор развития страны во многих областях, включая работу с молодежью и спорт. Его личный опыт и позиция до сих пор, позволявшая взглянуть на состояние этой работы в столице со стороны, как он надеется, станут хорошим толчком для дальнейшего развития.

Айво Нормак окончил в 2001 году физкультурный факультет Тартуского университета, работал в различных учреждениях, связанных со спортом.

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