Таллинский департамент спорта и молодежи обрел нового руководителя

Вице-мэр столицы Вадим Белобровцев подчеркнул при обсуждении кандидатуры Нормака, что тот не нуждается в рекомендациях, поскольку хорошо известен и как спортсмен-легкоатлет, и как тренер, и как спортивный деятель и достоин возглавить высокопрофессиональный коллектив департамента.

После назначения Айво Нормак заявил, что Таллинн, в котором живет треть населения Эстонии, — мотор развития страны во многих областях, включая работу с молодежью и спорт. Его личный опыт и позиция до сих пор, позволявшая взглянуть на состояние этой работы в столице со стороны, как он надеется, станут хорошим толчком для дальнейшего развития.

Айво Нормак окончил в 2001 году физкультурный факультет Тартуского университета, работал в различных учреждениях, связанных со спортом.