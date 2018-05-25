Россия отказалась признавать выводы доклада Макларена

До тех пор, пока РУСАДА не будет восстановлено во Всемирном антидопинговом агентстве, в отношении российского спорта действуют многочисленные санкции, а наша страна фактически лишилась права подавать заявки на проведение различных международных соревнований по большинству видов спорта.

ВАДА еще во время своего майского заседания совета правления сообщало о том, что письмо от российской стороны получено, но на его изучение потребуется время.

К вопросу восстановления РУСАДА в правах WADA вернется на заседании комиссии по соответствию, которое пройдет 14 июня. Там будет рассмотрено содержание письма российской стороны.

”Серьезный кризис, который повлиял на российский спорт, был вызван неприемлемыми манипуляциями с антидопинговой системой, выявленными в исследованиях, проводимых под эгидой WADA и МОК. От имени организаций, которые мы представляем, искренне сожалеем об этих манипуляциях и практиках, имевших место в России”, — цитирует L'Equipe текст письма.

В разговоре с корреспондентом ”Газеты.Ru” прокомментировал публикацию L'Equipe глава ПКР Владимир Лукин, отметив, что ничего не знает о данном материале.

”Я не читал газету L'Equipe с утра, так что не могу пока комментировать. Не уверен в том, что их перевод письма точен. Когда буду знать больше о том, что это за текст, может быть, и выскажусь по этому поводу, — сказал Лукин.

— У нас постоянно идет диалог с международными организациями по проблемам наших отношений, в том числе и по антидопинговым делам. Это правда. Но какой текст размещен в газете L'Equipe, я просто не знаю”.

Ранее Лукин заявлял российским СМИ, что не будет разглашать содержание письма, так как оно является частью ”деловой переписки”.

Также L'Equipe приводит ту часть, где говорится о несогласии российской стороны с выводами доклада Макларена и приводится обоснование такой позиции:

”Решения CAS (Спортивного арбитражного суда) ставят под сомнение достоверность доказательств, предоставленных бывшим главой Московской антидопинговой лаборатории Григорием Родченковым”.

Сообщил подробности о письме в адрес WADA российским СМИ и министр спорта Павел Колобков.

”В письме мы говорим о том, что приняли решение Международного олимпийского комитета (МОК), что мы выступаем за сотрудничество с международными организациями, готовы к диалогу, поскольку заинтересованы в совместном развитии спорта. Это решение было основано на выводах Шмида, однако с докладом Макларена мы не согласны, поскольку в нем есть бездоказательные выводы, — цитирует чиновника ”Спорт-Экспресс”.

— Эти выводы могут быть доказаны только в суде, после тщательного расследования, должны быть представлены неопровержимые доказательства. Сейчас Следственный комитет РФ продолжает расследование, и если кто-то будет признан виновным, то обязательно понесет наказание”.

Также Колобков рассказал о том, какой будет процедура восстановления РУСАДА на заседании 14 июня комиссии ВАДА по соответствию.

”Было решение на совете учредителей ВАДА о том, что комиссия дополнительно изучит наше письмо.