Российский премьер Медведев сломался на спортивной тренировке

"Травма, полученная во время занятий спортом, пока не позволяет премьеру проводить публичные мероприятия", — сообщает пресс-службы правительства РФ.

О том, каким именно видом спорта занимался глава правительства, когда получил повреждение, а также о характере травмы не сообщается. По некоторым данным, Медведев в молодости занимался тяжёлой атлетикой и гребным спортом, а позднее увлекся йогой. Известно, что премьер ежедневно плавает и занимается в тренажёрном зале.