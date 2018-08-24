24.08.2018, 01:30

Российский премьер Медведев сломался на спортивной тренировке


Gazeta.ru
EST
Dmitri Medvedev
Dmitri MedvedevFoto: Jekaterina Štukina, Sputnik

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев временно не может принимать участие в публичных мероприятиях из-за последствий травмы, полученной во время занятий спортом. Он не появлялся на публике в течение нескольких дней.

"Травма, полученная во время занятий спортом, пока не позволяет премьеру проводить публичные мероприятия", — сообщает пресс-службы правительства РФ.

О том, каким именно видом спорта занимался глава правительства, когда получил повреждение, а также о характере травмы не сообщается. По некоторым данным, Медведев в молодости занимался тяжёлой атлетикой и гребным спортом, а позднее увлекся йогой. Известно, что премьер ежедневно плавает и занимается в тренажёрном зале.

Tallinn Hockey weekend
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