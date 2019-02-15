15.02.2019, 12:40

Путин получил травму в схватке с олимпийским чемпионом

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Lenta.ru
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Vladimir Putin
Vladimir PutinFoto: Mikhail Klimentyev, Mikhail Klimentyev/TASS

Президент России Владимир Путин повредил безымянный палец во время тренировки в сочинском центре спортивной подготовки "Юг-спорт" с представителями сборных страны по боксу, дзюдо и вольной борьбе, сообщает ТАСС.

Во время спарринга с олимпийским чемпионом Бесланом Мудрановым президент получил небольшое повреждение на правой руке, но после наложения обычного пластыря продолжил тренировку. Он провел на татами около часа.

Путин занимается восточными единоборствами с 11 лет, имеет звания мастера спорта по дзюдо и самбо. В 2006 году он стал почетным президентом Европейского союза дзюдо, а в 2010-м получил диплом "Доктор в области дзюдо" южнокорейского университета Енин. Имеет черный пояс по карате.

15 февраля Путин намерен в Сочи поиграть в хоккей с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

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