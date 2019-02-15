Путин получил травму в схватке с олимпийским чемпионом

Во время спарринга с олимпийским чемпионом Бесланом Мудрановым президент получил небольшое повреждение на правой руке, но после наложения обычного пластыря продолжил тренировку. Он провел на татами около часа.

Путин занимается восточными единоборствами с 11 лет, имеет звания мастера спорта по дзюдо и самбо. В 2006 году он стал почетным президентом Европейского союза дзюдо, а в 2010-м получил диплом "Доктор в области дзюдо" южнокорейского университета Енин. Имеет черный пояс по карате.

15 февраля Путин намерен в Сочи поиграть в хоккей с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.