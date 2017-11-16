16.11.2017, 16:40

Олимпийские чемпионы будут получать пособие в размере среднего оклада

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rus.delfi.ee
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Erki Nool
Erki NoolFoto: Hendrik Osula

Рийгикогу одобрил законопроект об увеличении пособия чемпионам Олимпиады до средней брутто-зарплаты в Эстонии.

В Законе о спорте дополнительно зафиксировано, что размер пособия не может быть меньше суммы предыдущего года.

Положение о получении пособий для победителей Олимпийских игр и Паралимпиады было внесено в Закон о спорте в 2005 году. Ходатайствовать о его получении можно за 10 лет до выхода на пенсию по нетрудоспособности. Размер пособия составлял в то время 650 евро в месяц. За истешие годы сумма ни разу не менялась.

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