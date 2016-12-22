21-летняя Мейер в нетрезвом состоянии потеряла управление автомобилем и вылетела с дороги. Никто из пассажиров, находившихся в салоне, серьезно не пострадал.

Девушка попросила извинения за случившееся на своей страничке в Facebook.

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