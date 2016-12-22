Одна из лучших мотоциклисток Эстонии Кейти Мейер в ночь на 22 декабря совершила аварию на железнодорожном переезде в Тапа.

21-летняя Мейер в нетрезвом состоянии потеряла управление автомобилем и вылетела с дороги. Никто из пассажиров, находившихся в салоне, серьезно не пострадал.

Девушка попросила извинения за случившееся на своей страничке в Facebook.