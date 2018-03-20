20.03.2018, 17:40

ФОТО: Янек Мягги встретился с министром спорта РФ Павлом Колобковым

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rus.delfi.ee
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ФОТО: Янек Мягги встретился с министром спорта РФ Павлом Колобковым
Foto: Janek Mäggi

Президент Всемирной федерации шашек Янек Мягги встретился в Москве с министром спорта России Павлом Колобковым.

Мягги сказал Delfi, что встречу подготавливали полтора месяца. "Президент Всемирной федерации шашек ранее никогда не встречался с министром спорта России", — сказал Мягги гордо.

Во встрече также участвовал вице-президент Международной ассоциации интеллектуального спорта Гарри Оттен (Голландия).

Темой встречи был среди прочего прошедший в прошлом году в Таллинне чемпионат мира по шашкам. Дальнейших встреч, по словам Мягги, сейчас не запланировано.

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