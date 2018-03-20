ФОТО: Янек Мягги встретился с министром спорта РФ Павлом Колобковым

Президент Всемирной федерации шашек Янек Мягги встретился в Москве с министром спорта России Павлом Колобковым.

Мягги сказал Delfi, что встречу подготавливали полтора месяца. "Президент Всемирной федерации шашек ранее никогда не встречался с министром спорта России", — сказал Мягги гордо.

Во встрече также участвовал вице-президент Международной ассоциации интеллектуального спорта Гарри Оттен (Голландия).

Темой встречи был среди прочего прошедший в прошлом году в Таллинне чемпионат мира по шашкам. Дальнейших встреч, по словам Мягги, сейчас не запланировано.