ФОТО: Прощай, школа! Что построят на месте бывшей гимназии Раннику?

В Пыхьяской части Таллинна идет снос гимназии Раннику, здание которой было построено в 1963 году.

В советский период эта гимназия была известна как 14-я средняя школа. Когда был рассекречен основоположник практической космонавтики Сергей Королев, школа стала носить его имя. В эпоху советских пятилеток учебное заведение работало в две смены, но в последние годы здание пустовало.

Пыль оседает на горожан

Первым пошел под снос спортзал, затем кабинеты физики и химии. На очереди - актовый зал. Работы на объекте доставляют некоторые неудобства жителям окрестных домов, поскольку при разрушении строительных конструкций на горожан оседают облака пыли.

Полный снос школы и очистку территории от строительного мусора планируется завершить в середине октября. Что построят на месте бывшей гимназии?

Центр по интересам или футбольный стадион?

"Поскольку земля муниципальная, то рассматриваем несколько вариантов застройки территории в интересах города. Приоритет в любом случае будет отдан интересам молодежи и спорта, - подчеркнул в разговоре с Delfi вице-мэр Таллинна Михаил Кылварт.

"Существует несколько идей застройки освобождающейся территории: расширение действующей спортивной площадки, строительство молодежного центра по интересам и сооружение футбольного стадиона с трибунами. Пока все эти варианты на стадии первоначального обсуждения", - добавил Кылварт.

Интересно, если бы у жителей района была возможность влиять на принятие решения, за какой вариант проголосовали бы они?