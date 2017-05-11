ФОТО: Эстонский олимпиец обвиняется в мошенничестве

В Харьюском уездном суде начался процесс над 40-летним бизнесменом Янеком Томбаком. Бывший велогонщик сборной Эстонии обвиняется в мошенничестве (получении имущественной прибыли путем создания заведомо ложного предоставления в отношении действительных фактов).

В декабре 2013 года Томбак открыл магазин одежды для велосипедистов, а уже к сентябрю 2014 оставил большое количество клиентов как без предоплаты, так и без товара.

Томбак - неоднократный чемпион Эстонии по велоспорту, участник двух Олимпиад. В 2003 году он занял 10-е место на чемпионате мира в групповой гонке.