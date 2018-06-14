Бывший директор спорткомплекса "Сыле" получил условный срок

Харьюский уездный суд приговорил бывшего директора спорткомплекса "Сыле" Тоомаса Ристлаана к условному сроку по делу о взяточничестве.

Дело рассматривалось в порядке согласительного производства, в рамках которого суд утвердил соглашение между Ристлааном и прокуратурой, приговорив обвиняемого к двум годам лишения свободы условно с двухлетним испытательным сроком, сообщает Rus.Err.

Директор спорткомплекса "Сыле" (это учреждение находится в Пыхьяской части Таллинна) был задержан по подозрению в неоднократном получении взяток 16 мая. Спустя два дня Ристлаан был освобожден от занимаемой должности.

В ходе расследования было установлено, что Ристлаан весной этого года семь раз требовал у двух клиентов спорткомплекса взятку, получив благодаря этому преступный доход в размере 6000 евро.

В обмен на взятки клиенты получали более удобное время для тренировок, больше времени на использование залов, а также упрощенное делопроизводство.