16.01.2019, 12:00

В сборной Эстонии появится темнокожий футболист?

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rus.delfi.ee
EST 2
FC Flora vs Nõmme Kalju.
Reginald (paremal) FC Flora vastuFoto: Jaanus Lensment

В свежем номере газеты Eesti Ekspress сообщается, что вслед за ходатайствовавшим о получении эстонского гражданства и получающим паспорт в апреле футболистом Закарией Бегларишвили, о таком же шаге подумывает и полузащитник ныммеского "Калью" Реджинальд.

25-летний полузащитник оборонительного плана Реджинальд Мбу Алидор является воспитанником французского топ-клуба "Лилль". Он присоединился к ныммесцам в 2014-м году. За прошедшие пять лет уже вполне укоренился в Эстонии — у него жена-эстонка и ребенок.

Одно из условий претендования на получение эстонского гражданства — проживание на территории страны 8 лет, так что Реджинальду для начала процедуры ходатайствования о паспорте ЕС придется подождать еще несколько лет.

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