В сборной Эстонии появится темнокожий футболист?

25-летний полузащитник оборонительного плана Реджинальд Мбу Алидор является воспитанником французского топ-клуба "Лилль". Он присоединился к ныммесцам в 2014-м году. За прошедшие пять лет уже вполне укоренился в Эстонии — у него жена-эстонка и ребенок.

Одно из условий претендования на получение эстонского гражданства — проживание на территории страны 8 лет, так что Реджинальду для начала процедуры ходатайствования о паспорте ЕС придется подождать еще несколько лет.