Скончался известный спортивный комментатор Владимир Перетурин

После тяжелой болезни скончался известный российский спортивный телекомментатор и бывший футболист Владимир Перетурин, сообщает "Р-Спорт".
Пять лет назад Перетурин перенес второй инсульт и все последующие годы был прикован к постели. До своего дня рождения он не дожил один день - 23 мая Перетурину исполнилось бы 79 лет.
Комментатором Владимир Перетурин стал в 1970 году, работал на советском и российском телевидении, вел все крупнейшие соревнования по футболу и другим видам спорта. С 1980 года бессменный ведущий популярной телепередачи "Футбольное обозрение". За 19 лет пока выходила программа было создано более 900 выпусков.
В бытность футболистом Перетурин выступал за ленинградское "Динамо".
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