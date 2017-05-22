Скончался известный спортивный комментатор Владимир Перетурин

После тяжелой болезни скончался известный российский спортивный телекомментатор и бывший футболист Владимир Перетурин, сообщает "Р-Спорт".

Пять лет назад Перетурин перенес второй инсульт и все последующие годы был прикован к постели. До своего дня рождения он не дожил один день - 23 мая Перетурину исполнилось бы 79 лет.

Комментатором Владимир Перетурин стал в 1970 году, работал на советском и российском телевидении, вел все крупнейшие соревнования по футболу и другим видам спорта. С 1980 года бессменный ведущий популярной телепередачи "Футбольное обозрение". За 19 лет пока выходила программа было создано более 900 выпусков.

В бытность футболистом Перетурин выступал за ленинградское "Динамо".