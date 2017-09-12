ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЛЯ ФАНАТОВ ФУТБОЛА: Betsafe страхует от ничьей

Долгая подготовка, ожидания болельщиков, тактические сюрпризы, решения судьи, блестящие индивидуальные достижения и… игра завершается со счетом 0:0! В играх подгруппы Лиги чемпионов, которые пройдут с 12 сентября по 6 декабря, игра, закончившаяся с нулевым счетом, больше не означает проигрыш для поставившего на нее болельщика. Если игра завершается вничью, Betsafe возвращает сделанные ставки в виде игрового бонуса.

Первые игры подгруппы Лиги чемпионов пройдут уже 12 и 13 сентября – во вторник и в среду состоится по восемь матчей. В числе прочего можно будет увидеть встречи между «Барселоной» и «Ювентусом», а также «Ливерпулем» и «Севильей». Ожидается увлекательное противостояние, ведь несмотря на то, что по оценкам аналитиков Betsafe, «Барселона» и «Ливерпуль» являются уверенными фаворитами, вероятность ничьей в обеих играх составляет порядка 25%.

По словам Кайдо Улеева, директора по маркетингу ведущего букмекерского портала Прибалтики Betsafe, для болельщика часто наиболее скучным и разочаровывающим исходом является именно ничья. «Своим предложением Betsafe застрахует болельщиков от такого исхода», - добавил Улеев.

Чтобы принять участие в новой кампании Betsafe можно зарегистрироваться на сайте и сделать ставку на любую игру подгруппы Лиги чемпионов с минимальным коэффициентом 1,5. Если игра закончится со счетом 0:0, сумму ставки можно будет получить обратно в качестве бонуса.

Игры подгруппы Лиги чемпионов и кампания состоятся с 12.09.2017 до 06.12.2017.

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