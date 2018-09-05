Подозреваемый в госизмене Метсавас играл в чемпионате Эстонии по футболу

В нынешнем сезоне Метсавас сыграл 5 игр. Последний раз он выходил на поле 19 мая.

Главный тренер "Игилийкура" Кристофер Каськ подтвердил Delfi, что задержанный Метсавас и футболист Метсавас - одно и то же лицо, но от каких-либо комментариев отказался.

"Извините, но я бы никак не хотел комментировать ситуацию с Метсавасом", - сказал Каськ.

"Игилийкур" лидирует в чемпионате Эстонии среди команд четвертой лиги северо-восточной зоны. Свой последний поединок клуб провел 28 августа. Метсавас в протоколе матча числится запасным. Домашние матчи чемпионата Эстонии "Игилийкур" проводит на аредованном поле спорткомплекса "Левадии" на Маарьямяэ.

Метсавас - футболист со стажем. В базе данных ЭФС он числится с 2004 года. Ранее майор играл в чемпионате Эстонии за "Кайтселийт". Отметился Метсавас и в чемпионате Эстонии по футзалу, где он выступал за "Виасат Спорт".