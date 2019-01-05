"Мы с Андреем давно не живем". Аршавин развелся с Казьминой

«Мы с Андреем давно развелись», — заявила экс-супруга футболиста. Подробностей случившегося она не разглашала. По информации издания, Казьмина полностью поглощена воспитанием детей и вспоминает о жизни с футболистом, как о страшном сне.

В декабре 2018-го телеканал РЕН ТВ опубликовал видео, на котором футболист был запечатлен в компании двух девушек. Он якобы катал спутниц на лошадях в центре Москвы, но отказался платить за поездку.



Аршавин и Казьмина поженились в 2016 году. Позже у них родилась дочь. Для бывшего футболиста сборной России этот брак стал первым официальным.

Ранее Аршавирн девять лет состоял в гражданском браке с Юлией Барановской, с которой они воспитывали троих детей.