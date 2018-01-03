Мошенничество и проституция. Члену правления ЭФС предъявлены обвинения

Член правления Футбольного союза и вратарь таллиннского "Калева" Даниил Савицкий обвиняется в мошенничестве и пособничестве проституции.

Такое же обвинение выдвинуто против второго руководителя фирмы недвижимости Delta Property Станислава Бородина.

В августе прошлого года Бородин был задержан по ходатайству прокуратуры, а Савицкий остается на свободе.

По версии обвинения, бизнесмены вымогали у людей, попавших в затруднительное положение (в их числе были дети и инвалиды), деньги и квартиры.

Одну из своих квартир бизнесмены сдавали проститутке. Поэтому Бородину и Савицкому предъявлено обвинения в пособничестве проституции, сообщает RusERR.

Сам Савицкий с выдвинутыми обвинениями не согласен, но от комментариев отказался.

ЭФС ограничился скупым комментарием в отношении своего члена правления: "Речь идет о личном деле Савицкого".

Предварительное заседание Харьюского уездного суда пройдет 18 января.