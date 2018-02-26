26.02.2018, 09:45

Футбольный холл на улице Сыле восстановлен

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rus.delfi.ee
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Sõle jalgpallihall vajus kokku
Sõle jalgpallihall pärast kokkuvajumist 14. veebruarilFoto: Priit Simson

Конструкция возведенного год назад на улице Сыле в Пыхья-Таллинне футбольного холла, которая недавно дважды обвалилась, восстановлены.

Директор по развитию спортивного центра Сыле Алар Няэме сказал Delfi, что наполнение холла воздухом началось вчера и к вечеру было завершено.

По словам Няэме причиной второго обвала стало истончение отремонтированного места разрыва, образовавшегося после первого обвала.

Первый инцидент произошел в ночь на 18 января, второй — вечером 14 февраля.

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