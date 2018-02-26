Футбольный холл на улице Сыле восстановлен

Конструкция возведенного год назад на улице Сыле в Пыхья-Таллинне футбольного холла, которая недавно дважды обвалилась, восстановлены.

Директор по развитию спортивного центра Сыле Алар Няэме сказал Delfi, что наполнение холла воздухом началось вчера и к вечеру было завершено.

По словам Няэме причиной второго обвала стало истончение отремонтированного места разрыва, образовавшегося после первого обвала.

Первый инцидент произошел в ночь на 18 января, второй — вечером 14 февраля.