Авария в спортцентре "Сыле" ликвидирована, надувной холл восстановят нескоро

Авария водопровода в Сылеском спортивном центре ликвидирована вчера, сообщил вице-мэр Таллинна Вадим Белобровцев. Центр продолжает работу в обычном режиме. Обрушившийся на прошлой неделе надувной холл будет восстановлен к середине февраля, передает Раэпресс.

Причиной аварии, как отметил вице-мэр, стала недокрученное соединение водопроводных труб на втором этаже. Более тяжких последствий удалось избежать благодаря оперативным действиям персонала. А ремонтники быстро устранили причину аварии.

Как сообщил Белобровцев, на месте сдувшегося холла побывал представитель словенской фирмы "Дуол". Окончательные выводы еще не поступили, но, вероятнее всего, сдутие произошло по техническим причинам. Представитель фирмы пообещал, что в первых силах февраля работы по выправлению ситуации начнутся, во всяком случае, необходимые для этого детали уже заказаны. Работы могут занять от 6 до 10 дней.

Многофункциональный спортивный центр был открыт в октябре прошлого года.