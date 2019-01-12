Юри Ратас: Центристская партия не даст повернуть Эстонию в прошлое

На предвыборной конференции Центристской партии ее председатель — премьер-министр Юри Ратас — заявил, что в отличие от утверждаемого Партией реформ, выборы станут принципиальными, от которых зависит, куда пойдет Эстония — вперед или назад, значится в пресс-релизе Центристской партии.
Ратас сказал, обращаясь к соратникам по партии, что вновь развернулись поиски основной темы выборов, в ходе которых внимание концентрируется то на экономике и налогах, то на социальной политике, то выдвигаются грандиозные планы на отдаленное будущее с упреками остальным в их отсутствии.
”Мне представляется ситуация гораздо более простой. Перед нами только один принципиальный выбор — вперед или назад? Будем ли мы двигаться вперед к более справедливому, сильному и заботливому государству или вернемся во времена правления Партии реформ?” — подчеркнул Ратас.
Он отметил, что, среди прочего, у каждого человека в Эстонии надо спросить, вкладываться ли в здравоохранение и сокращение очередей на лечение или пусть здоровье каждого зависит от размеров его кошелька, поддерживать ли пожилых внеочередным повышением пенсий или дурачить их пустыми лозунгами, повышать ли зарплату людям с низким и средним доходом или концентрироваться только на благосостоянии самых зажиточных?
”Для Центристской партии победа на выборах — не самоцель, — сказал Ратас. — Для нас победа на выборах имеет решающее значение, потому что мы хотим строить Эстонское государство сильным, заботливым с растущим населением. Справедливое государство, которое бережет всех своих людей, а не противопоставляет здешние сообщества. Государство, которое добивается благополучия каждого и равных возможностей. Государство, которое никого не бросает”.
При этом он намекнул на основной девиз крупнейшей оппозиционной партии, который проникнут вожделением по старым временам, когда она была еще у власти.
”В памяти некоторых людей, — сказал Ратас, — трава во времена правления реформистов могла сохраниться более зеленой, а небо — более синим, однако, на самом деле, мы были беднее, больше расколоты, были государством с сокращающейся численностью населения. Центристская партия не позволит повернуть наше развитие вспять. Мы идем вперед и призываем всех людей в Эстонии идти с нами!”
Он добавил, что Центристская партия хочет построить Эстонию будущего, чего не добиться решениями вчерашнего дня. Перед страной стоят серьезные вызовы: по-прежнему слишком длинны очереди на прием к врачу, низки зарплаты и пенсии, в обществе царит недопустимо много бедности, неравенства и отторжения.
”Мы будем работать дальше, чтобы обеспечить всем людям в Эстонии наилучшее из возможных настоящее. И еще больше усилий приложим для того, чтобы обеспечить своим детям и внукам светлое и, можно сказать, наилучшее будущее”, — сказал председатель Центристской партии.