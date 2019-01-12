Юри Ратас: Центристская партия не даст повернуть Эстонию в прошлое

Ратас сказал, обращаясь к соратникам по партии, что вновь развернулись поиски основной темы выборов, в ходе которых внимание концентрируется то на экономике и налогах, то на социальной политике, то выдвигаются грандиозные планы на отдаленное будущее с упреками остальным в их отсутствии.

”Мне представляется ситуация гораздо более простой. Перед нами только один принципиальный выбор — вперед или назад? Будем ли мы двигаться вперед к более справедливому, сильному и заботливому государству или вернемся во времена правления Партии реформ?” — подчеркнул Ратас.

Он отметил, что, среди прочего, у каждого человека в Эстонии надо спросить, вкладываться ли в здравоохранение и сокращение очередей на лечение или пусть здоровье каждого зависит от размеров его кошелька, поддерживать ли пожилых внеочередным повышением пенсий или дурачить их пустыми лозунгами, повышать ли зарплату людям с низким и средним доходом или концентрироваться только на благосостоянии самых зажиточных?

”Для Центристской партии победа на выборах — не самоцель, — сказал Ратас. — Для нас победа на выборах имеет решающее значение, потому что мы хотим строить Эстонское государство сильным, заботливым с растущим населением. Справедливое государство, которое бережет всех своих людей, а не противопоставляет здешние сообщества. Государство, которое добивается благополучия каждого и равных возможностей. Государство, которое никого не бросает”.