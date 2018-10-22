Яак Ааб: лучшее будущее от Партии реформ не распространяется на пожилых людей

"Партия реформ обнародовала сегодня своей предвыборный лозунг, отметив, что лучшее будущее помимо прочего означает доступ к врачебной помощи, а пенсионеры могут рассчитывать на достойную старость. ”К сожалению, реформисты не считают это необходимым или достойным, так как обещанное ими повышение пенсий они хотят претворить только за счет экономического роста, но это будет означать, что пенсия в ближайшие четыре года поднимется лишь на 124 евро”, — сказал Яак Ааб.

По подсчетам экс-министра, если предположить, что в среднем экономика будет расти на 3%, то к 2023 году пенсия составит порядка 597 евро, что значительно меньше, чем словесные обещания реформистов поднять пенсии на 200 евро. ”В отличие от реформистов, Центристская партия хочет претворить в жизнь внеочередное повышение пенсий на 100 евро. Таким образом, уже в 2023 году благодаря этому шагу пенсия составит 682 евро”, — отметил Яак Ааб.

Как отметил политик, Партия реформ намеренно вводит людей в заблуждение. ”Сами реформисты заявляют о том, что экономический рост не вечен и тут же они хотят убедить людей в обратном, раздавая пустые обещания и заставляя людей, которые уже сейчас находятся в самом незащищенном положении, ждать обещанного экономического роста, от которого будет зависеть рост пенсий. Если же обещанного роста экономики не будет, не будет и роста пенсий. Центристы против такого подхода!”, — заявил Ааб.