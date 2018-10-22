22.10.2018, 20:20

Яак Ааб: лучшее будущее от Партии реформ не распространяется на пожилых людей

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rus.delfi.ee
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Toidupank jagas tasuta konserve
Foto: Andres Putting

По мнению экс-министра социальных дел Яака Ааба, предвыборный лозунг реформистов о лучшем будущем и о достойной старости идет вразрез с их обещанием повысить пенсии, сообщает пресс-служба Центристской партии.

"Партия реформ обнародовала сегодня своей предвыборный лозунг, отметив, что лучшее будущее помимо прочего означает доступ к врачебной помощи, а пенсионеры могут рассчитывать на достойную старость. ”К сожалению, реформисты не считают это необходимым или достойным, так как обещанное ими повышение пенсий они хотят претворить только за счет экономического роста, но это будет означать, что пенсия в ближайшие четыре года поднимется лишь на 124 евро”, — сказал Яак Ааб.

По подсчетам экс-министра, если предположить, что в среднем экономика будет расти на 3%, то к 2023 году пенсия составит порядка 597 евро, что значительно меньше, чем словесные обещания реформистов поднять пенсии на 200 евро. ”В отличие от реформистов, Центристская партия хочет претворить в жизнь внеочередное повышение пенсий на 100 евро. Таким образом, уже в 2023 году благодаря этому шагу пенсия составит 682 евро”, — отметил Яак Ааб.

Как отметил политик, Партия реформ намеренно вводит людей в заблуждение. ”Сами реформисты заявляют о том, что экономический рост не вечен и тут же они хотят убедить людей в обратном, раздавая пустые обещания и заставляя людей, которые уже сейчас находятся в самом незащищенном положении, ждать обещанного экономического роста, от которого будет зависеть рост пенсий. Если же обещанного роста экономики не будет, не будет и роста пенсий. Центристы против такого подхода!”, — заявил Ааб.

Кроме того, Ааб с интересом ждет от реформистов плана, который сделает медицинскую помощь доступной. ”На данный момент все, что мы слышали, это план по внедрению частной медстраховки и ликвидации соцналога, который раскритиковали многие экономические эксперты и специалисты в сфере здравоохранения. Я надеюсь, что следующие идеи, с которыми выступят реформисты, будут направлены на всех жителей Эстонии, а не только на представителей богатой прослойки общества”, — сказал Яак Ааб.

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