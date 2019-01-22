Выборы в Рийгикогу и в Европарламент: в Таллинне откроются 85 избирательных участков

Как отметил председатель городской избирательной комиссии Тоомас Сепп, по сравнению с местными выборами 2017 года, в сети избирательных участков изменений не много. Так, в Хааберсти меняется местоположение 7-го участка, который переедет на второй этаж в районе среднего входа в торговый центр "Рокка-аль-маре". Меняет дислокацию 20-й участок в торговом центре "Кристийне", переезжающий тоже на второй этаж, в атриум со стороны входа с улицы Коткапоя. В Ласнамяэ 39-й участок, располагавшийся в торговом центре "Юмера" на улице Лаагна, 80 переедет в Махтраскую основную школу (ул. Махтра, 60). В один участок под номером 40 сливаются два участка, располагавшиеся в Куристикуской гимназии, и в участок № 34 — два участка в Лаагнаской гимназии. Участок № 48 в Мустамяэ вернется из Мустамяэской гимназии в Мустамяэский медицинский центр на улице Эхитаяте, 27, а вот располагавшийся в реконструируемом культурном центре "Кая" участок № 53 перебирается в Кадакаскую основную школу на улице Вильде, 120. В Пыхья-Таллинне меняет дислокацию тоже один участок — № 84, который располагался в магазине "Юлле". Его новое место в Таллинской европейской школе на улице Техника, 18.

Городская управа определила также, на каких участках будет проводиться предварительное голосование вне места жительства, а какие будут обслуживать избирателей, чье место жительства согласно Регистру народонаселения зафиксировано с точностью до городского района.