Выборы в Рийгикогу и в Европарламент: в Таллинне откроются 85 избирательных участков
На выборах и Рийгикогу и Европейский парламент в Таллинне можно будет проголосовать на 85 избирательных участках, сообщает Раэпресс.
На выборах и Рийгикогу и Европейский парламент в Таллинне можно будет проголосовать на 85 избирательных участках, сообщает Раэпресс.
Именно столько создано их Таллинской городской управой. Поскольку эти выборы почти следуют одни за другими, то голосование будет проводиться на тех же участках в обоих случаях.
Как отметил председатель городской избирательной комиссии Тоомас Сепп, по сравнению с местными выборами 2017 года, в сети избирательных участков изменений не много. Так, в Хааберсти меняется местоположение 7-го участка, который переедет на второй этаж в районе среднего входа в торговый центр "Рокка-аль-маре". Меняет дислокацию 20-й участок в торговом центре "Кристийне", переезжающий тоже на второй этаж, в атриум со стороны входа с улицы Коткапоя. В Ласнамяэ 39-й участок, располагавшийся в торговом центре "Юмера" на улице Лаагна, 80 переедет в Махтраскую основную школу (ул. Махтра, 60). В один участок под номером 40 сливаются два участка, располагавшиеся в Куристикуской гимназии, и в участок № 34 — два участка в Лаагнаской гимназии. Участок № 48 в Мустамяэ вернется из Мустамяэской гимназии в Мустамяэский медицинский центр на улице Эхитаяте, 27, а вот располагавшийся в реконструируемом культурном центре "Кая" участок № 53 перебирается в Кадакаскую основную школу на улице Вильде, 120. В Пыхья-Таллинне меняет дислокацию тоже один участок — № 84, который располагался в магазине "Юлле". Его новое место в Таллинской европейской школе на улице Техника, 18.
Городская управа определила также, на каких участках будет проводиться предварительное голосование вне места жительства, а какие будут обслуживать избирателей, чье место жительства согласно Регистру народонаселения зафиксировано с точностью до городского района.
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