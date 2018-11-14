14.11.2018, 17:50

ВИДЕО: Коробейник: в важных для меня вопросах Центристская партия либеральнее Партии реформ

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Рихо Нагел
 
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По оценке сообщившего о том, что он будет баллотироваться в рядах Центристской партии как независимый кандидат, Андрея Коробейника, у Центристской партии более либеральные взгляды, чем у Партии реформ, потому что центристы обещают ввести потолок социального налога и прекратить выдачу серых паспортов.

Коробейник ушел из партии реформ со словами, что партия потеряла свое либеральное лицо. На вопрос, либеральнее ли Центристская партия, Коробейник ответил, что в важных для него вещах да. "Зависит от того, с какой стороны смотреть. Если смотреть те вопросы, которые важны для меня, то ответ определенно да", — посчитал политик.

"Четыре года назад было бы довольно трудно представить, что Центристская партия пойдет на выборы, например, с предложением ввести потолок социального налога. Это обещание программы Партии реформ 2011 года, которое они тогда не выполнили. На самом деле, в программе Центристской партии целый ряд тех предложений, которые я делал Партии реформ, и ни одно из них не нашло отражения в программе партии. Например, потолок социального налога, отказ от выдачи серых паспортов, инициативный бюджет, — перечислил Коробейник. — Эти вещи в программе Центристской партии, а не в программе Партии реформ".

Коробейник баллотируется в избирательном округе №1, то есть в Хааберсти, Пыхья-Таллинне и Кристийне. "Относительно мест принимает решения Центристская партия. У них для этого свои внутренние процедуры, для меня были важны программные обещания, и я очень рад, что некоторые и более радикальные идеи приняли".

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