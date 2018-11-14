ВИДЕО: Коробейник: в важных для меня вопросах Центристская партия либеральнее Партии реформ

Коробейник ушел из партии реформ со словами, что партия потеряла свое либеральное лицо. На вопрос, либеральнее ли Центристская партия, Коробейник ответил, что в важных для него вещах да. "Зависит от того, с какой стороны смотреть. Если смотреть те вопросы, которые важны для меня, то ответ определенно да", — посчитал политик.

"Четыре года назад было бы довольно трудно представить, что Центристская партия пойдет на выборы, например, с предложением ввести потолок социального налога. Это обещание программы Партии реформ 2011 года, которое они тогда не выполнили. На самом деле, в программе Центристской партии целый ряд тех предложений, которые я делал Партии реформ, и ни одно из них не нашло отражения в программе партии. Например, потолок социального налога, отказ от выдачи серых паспортов, инициативный бюджет, — перечислил Коробейник. — Эти вещи в программе Центристской партии, а не в программе Партии реформ".