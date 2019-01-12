ВИДЕО DELFI | Предвыборная программа центристов стоит 500 млн евро в год. Куда идут эти деньги?(35)
Предвыборная конференция Центристской партии сегодня утвердила предвыборную программу и вместе с ней основные обещания, которые хотят реализовать.
Предвыборная конференция Центристской партии сегодня утвердила предвыборную программу и вместе с ней основные обещания, которые хотят реализовать.
По словам председателя Центристской партии, премьер-министра Юри Ратаса, обещанное в программе хорошо просчитано и стоило бы в общей сложности полмиллиарда евро.
Большие расходы, разумеется, проистекают из планов различных пособий и налоговых изменений.
Половину от 500 млн в программе съедают предлагаемые пенсионерам бонусы: внеочередное повышение пенсии на 100 евро и дополнительная не облагаемая подоходным налогом часть дохода.
Внеочередное повышение пенсий, согласно планам партии, осуществили бы в 2020 году, и оно создало бы в бюджете расходы на 200 млн евро. Пенсионерам также добавили бы 250 евро не облагаемого налогом дохода, что съело бы дополнительные 70 млн евро.
Довольно много денег требует и программа повышения семейных пособий. Согласно ей, детское пособие на первого и второго ребенка повысили бы до 100 евро и увеличили бы пособия для многодетных семей. Первая мера, согласно расчетам партии, будет стоить 112 млн и повышение пособий для многодетных семей — в свою очередь 50 млн евро.
Центристская партия не обещает понизить акциз на алкоголь, а оставит его на том же уровне. Зато обещают понизить акцизы на топливо и акциз на электричество. В части последнего на предвыборном конгрессе участникам привели и расчет расходов — общее понижение акциза на электричество до минимальной ставки стоило бы 23 млн евро. Если ограничиться только частными лицами, то оно стоило бы 9 млн евро.
Одним из крупных источников расхода также является обещание Центристской партии сделать основные шоссе Эстонии четырехполосными. Расходы на это, по оценке партии, могут быть в общей сложности до 1,4 млрд евро. Для большого проекта строительства дорог партия также готова взять кредит.
На конгрессе представили и планы других обещаний, у которых, по меньшей мере, поначалу, суммы расходов не назвали.
Например, уменьшение очередей на лечение вполовину, безусловно, не могло бы произойти без какого-то денежного вливания в здравоохранение. Также обеспечение домашнего ухода или места в доме по уходу пожилым, где по плану Центристская партия хотела бы компенсировать на государственном уровне недостающую часть к пенсии человека. Или же обеспечение бесплатных мест в детском саду всем семьям.
Безусловно, съест деньги и множество обещанных повышений зарплат (например, зарплату учителей хотят довести до 2000 евро), потолок социального налога и т.п.
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