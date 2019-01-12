ВИДЕО DELFI | Предвыборная программа центристов стоит 500 млн евро в год. Куда идут эти деньги?

По словам председателя Центристской партии, премьер-министра Юри Ратаса, обещанное в программе хорошо просчитано и стоило бы в общей сложности полмиллиарда евро.

Большие расходы, разумеется, проистекают из планов различных пособий и налоговых изменений.

Половину от 500 млн в программе съедают предлагаемые пенсионерам бонусы: внеочередное повышение пенсии на 100 евро и дополнительная не облагаемая подоходным налогом часть дохода.

Внеочередное повышение пенсий, согласно планам партии, осуществили бы в 2020 году, и оно создало бы в бюджете расходы на 200 млн евро. Пенсионерам также добавили бы 250 евро не облагаемого налогом дохода, что съело бы дополнительные 70 млн евро.

Довольно много денег требует и программа повышения семейных пособий. Согласно ей, детское пособие на первого и второго ребенка повысили бы до 100 евро и увеличили бы пособия для многодетных семей. Первая мера, согласно расчетам партии, будет стоить 112 млн и повышение пособий для многодетных семей — в свою очередь 50 млн евро.

Центристская партия не обещает понизить акциз на алкоголь, а оставит его на том же уровне. Зато обещают понизить акцизы на топливо и акциз на электричество. В части последнего на предвыборном конгрессе участникам привели и расчет расходов — общее понижение акциза на электричество до минимальной ставки стоило бы 23 млн евро. Если ограничиться только частными лицами, то оно стоило бы 9 млн евро.