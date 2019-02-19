ВИДЕО DELFI | Мужской разговор. Неформальные дебаты политиков ведущих партий

Для начала каждый участник получил ровно минуту на то, чтобы обрисовать свою позицию в отношении того, что в Эстонии необходимо после выборов изменить/улучшить/вернуть как было. Далее все вместе обсудили озвученные предложения и возможные шаги. Соит отметить, что как минимум одна цель была уже сразу достигнута — участники дискуссии чувствовали себя непринужденно, много улыбались и шутили. Нечасто подобное встретишь в ходе предвыборных дебатов!

Во второй части нашего ”Мужского разговора” на помощь был призван ”Автомат выбора”, разработанный DELFI с помощью ученых из Таллиннского университета. В нем 20 вопросов, которые призваны облегчить избирателям определиться с выбором предпочтений на грядущих выборах. Пройти его можно ЗДЕСЬ

Отсортировов некоторые не являющиеся насущными для русскоязычной аудитории темы вроде двойного гражданства, мы предложили господам политикам выбрать наугад по одному вопросу. И если первый оказался, можно сказать, разминочным, то второй был весьма и весьма болезненным и актуальным именно для неэстонского меньшинства. И достался он, что удивительно, именно представителю EKRE! Реакция на это Михаила Кылварта неоценима (ок.30:20 мин).

Стоит отметить, что участие Лео Куннаса добавило беседе необходимой остроты, потому что именно высказанные им мысли вызвали наиболее яркие эмоции и реакции у других участников, особенно у лидера соцдемов — эти две партии позиционируют себя непримиримыми соперниками. А некоторые из предложений консерваторов Евгений Осиновский прямо назвал бредом, и такая откровенность тоже дорогого стоит в наши дни политкорректности и ”причесанных” высказываний, особенно в СМИ (начиная с 24:30 мин).

Однако же, далеко не известно, как и что будет на самом деле происходить после выборов, кто с кем будет дружить и наоборот. Именно поэтому политики были максимально осторожными в своих прогнозах о будущей конфигурации правящей коалиции. Как отметил Сийм Каллас, много будет зависеть от того, кто станет их победителем — Партия реформ или Центристская партия (42:50 мин).

В чем пришли к согласию Михаил Кылварт и Сийм Каллас, в каком ключе говорили о "российском вопросе", какими мерами увеличить доходы госбюджета, появится ли у нас после выборов "туристический налог" и как к нему относятся оппоненты — смотрите в нашем видео!

Мы надеемся, что эта неформальная встреча политиков, высказанные на ней мысли и предложения также смогут помочь вам определиться с тем, за кого голосовать. Потому что, как мы уверены, в голосовании вы обязательно примете участие и не дадите кому-то другому решать за вас будущее нашей страны. В таком случае пенять останется только на себя!

Delfi благодарит телеканал Орсент ТВ за видеосъемку, ресторан Kitchen Rõõm и лично Марину Мельник — за помещение и гостеприимство.